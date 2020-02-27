Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mekke ve Medine’ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Orta Doğu ülkelerinde çoğunluğu İran’da olmak üzere bugüne kadar 220 koronavirüs vakası görülmüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, “Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan’a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.

Hac mevsimi temmuz sonu başlayacak

Temmuz ayı sonunda başlayacak olan hac mevsimi içinse herhangi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan hac döneminde yurt dışından milyonlarca turistin akınına uğruyor.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 3000 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeyse büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, 80 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı.