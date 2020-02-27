Koronavirüs, Danimarka ve Estonya’ya da sıçradı

Koronavirüs salgını Danimarka ve Estonya’ya da yayıldı. İki ülkede de ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

Avrupa’daki iki ülke daha, Çin’de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınından etkilendi. Danimarka ve Estonya ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da kayak tatilinden dönen bir adamda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Eşinin ve oğlunun testleri negatif çıktı

Açıklamada, “Eşi ve oğluyla İtalya’da yaptığı kayak tatilinin ardından 24 Şubat’ta ülkeye dönen bir adam, öksürük ve ateş belirtileri üzerine hastaneye kaldırıldı. Adamın testleri pozitif çıktı, ancak eşinde ve oğlunda virüse rastlanmadı” denildi. Adamın, evde izole edildiği belirtildi.

TV2 kanalı, söz konusu adamın çalışanlarından biri olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 12 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 400’e yükseldi.

Estonyalı Bakan: Daimi oturma izni olan biri ancak Estonya vatandaşı değil

Estonya da, İran’dan dönen bir adamda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Rus ajanslarının aktardığına göre Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, “(Virüs saptanan kişi) Estonya’da daimi oturma izni olan biri ancak Estonya vatandaşı değil. Bana verilen bilgiye göre kendisi İran vatandaşı” dedi.

İran’da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 19 kişi öldü, en az 139 kişide de virüs görüldü.