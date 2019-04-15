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7 bölüm sonra final yapacak

15 Nisan 2019
çukur

 Show TV’de yayınlanan  Türkiye’nin reytingleri alt üst eden “Çukur” Dizisinden flaş karar:

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur,resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 7 bölüm sonra erken final kararı alındığı bildirildi. Son bölümleri nefes kesen Çukur dizisinde heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Önce Çeto, ardından Mahsun ve Sena’nın ölümü izleyicilere büyük bir şok yaşatırken, Çukur’un resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla 7 bölüm sonra final kararı alındığı açıklandı.

 

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