KıbrısMagazin

DAÜ’de Rock şöleni yaşanacak

15 Nisan 2019
Duman

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 26 Nisan Cuma günü, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne alacak.

Gruplar ve sanatçılardan önce ise ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü rock severlere birer konser verecek ve konserlere giriş ücretsiz olacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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