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Girne’de Arap esintisi

15 Nisan 2019
cratos

ASSİ AL HALLANİ  COŞTULAR:
Orta Doğunun en popüler sanatçılarından Assi Al Hallani, Cratos Premium Hotel’de sahne aldı. Büyüleyici sesi ve yüksek sahne performansıyla Arap dünyasının son yıllardaki yıldızlarından Assi Al Hallani en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirdi

cratos

Orta Doğunun en popüler sanatçılarından Assi Al Hallani geçtiğimiz Cumartesi akşamı Cratos Premium Hotel’de söylediği şarkılarla muhteşem bir geceye imza attı.

Söylediği şarkılarıyla hayran kitlesini coşturan Assi Al Hallaninin mutlu olduğu gözlerinden kaçmadı.

Büyüleyici sesi ve yüksek sahne performansıyla Arap dünyasının son yıllardaki yıldızlarından Assi Al Hallani Cratos Premium Hoteli çok sevdiğini dile getirirken ülkemizde çok sayıda hayranı bulunan sanatçının sevenleriyle Cratosta buluşması muhteşemdi.


Güncel Arap müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Assi Al Hallani milyonların diline dolanan şarkılarıyla Crotos’a  bambaşka bir hava kattı. “Shou Bkhaf Aleiky”, ”Hob Jnoun adını taşıyan şarkılarını söylerken Assi  Al Hallani  için Arap ülkelerinden birçok ziyaretçi geldi.

 

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