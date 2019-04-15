Kıbrıs

Döveç Group Moskova’da büyük ilgi gördü

15 Nisan 2019
döveç group

Ülkemizde ve uluslararası düzeyde sayısız başarılara imza atmış olan Döveç Group, Rusya’nın en uzun soluklu uluslararası gayrimenkul fuarı olan Moskova Uluslararası Emlak Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

döveç grup

Fuara İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Tayland, Almanya, Kıbrıs, Fransa, İngiltere, Karadağ, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 35 ülkeden inşaat ve emlak firmaları katıldı.  Fuar, emlak sektörü ile inşaat firmalarından alıcı ve satıcıyı bir araya getiren, projelerin sunulduğu ve Rusya’dan eski jenerasyonun münferit olarak en çok ilgi gösterdiği fuarların başında gelmektedir.

2003 yılından beri 35 farklı ülkenin katıldığı uluslararası fuarda, Döveç Group hem Rusya’da bulunan hem de uluslararası düzeyde yatırımcılara Kıbrıs’taki deniz, kum ve güneşi hatırlatan projelerini sundu. (MHA)

 

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