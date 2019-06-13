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650 TL’lik üniforma ücretine tepki

13 Haziran 2019
üniforma ücreti

Devlet okullarının,  2019-2020 eğitim yılına yönelik, kayıt ve kıyafet ücreti tartışmaları bu yıl erken başladı. Alasya İlkokulu’nun yeni eğitim yılı için velilerden kıyafet ücreti olarak 650 TL talep etmesi bazı velilerin tepkisine neden oldu.  Gazetemize ulaşan bir veli okulun öğrenciler aracılığıyla gönderdiği notta velilerden yaz döneminde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ndeki Alasya kıyafet hesabına 650 TL yatırmalarının ve dekontu okula ulaştırmalarının talep edildiğini belirtti. Talep edilen ücrete tepki gösteren veli, ilköğretim in zorunlu olduğuna ve devletin yükümlülüğünde olduğuna dikkati çekerek, istenen kıyafet ücretini veremeyecek durumda olan veliler olduğunu savundu.   Veli, “Kıyafet ücreti, ayakkabısı, eksik kitabı, kalemi, defteri, ulaşımı derken özel okulda öğrenci okutur gibi oluyoruz” dedi.

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