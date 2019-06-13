Bir motosiklet iki çocuk ve felaket

Limasol’da 15 yaşlarındaki iki çocuk motosikletle duran araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklardan biri kafa travması geçirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan diğer çocuk ise çarpışmayı parçalı kırıklarla atlattı. Rum Polisi’nden yapılan açıklamada, İki çocuk Salı günü saat 10:55 civarında, Metanaston caddesinde motosikletle seyrederken, bir arkadaşlarını gördü. Motosikletin sürücüsü, yoldaki arkadaşlarının yanına dönmek için ani manevra yapınca kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında park halinde duran vana çarptı ve sürüklendi.

Durumu kritik

Motosikletin sürücüsü olan 15 yaşındaki çocuk kafa travması teşhisiyle önce Limasol Genel Hastanesi’ne oradan da Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda müşahede altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan diğer çocuk ise vücudunda parçalı kırıklar teşhisiyle Özel bir hastanede tedavi altına alındı.