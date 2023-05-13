60 yaşındaki Cavit Dülek cinsel taciz suçundan mahkemeye çıkarıldı

Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan 60 yaşındaki Cavit Dülek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis memuru Ali Kamalı, zanlı Cavit Dülek‘in ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Çocuğa cinsel saldırı’ suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 10 Mayıs’ta Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını okşayarak, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının akabinde servisten indiği esnada aynı kız çocuğunun göğüslerini sıktığını ifade etti. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, servisteki diğer öğrencilerde ifade alacaklarını, otobüsün geçtiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyeceklerini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.