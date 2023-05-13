Girne’de gerçekleştirilen tetkik operasyonunda tutuklanan üç kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de gerçekleştirilen tetkik operasyonunda tutuklanan Mehmet Ali Özdoğan ve Leyla Özdoğan ve 67 yaşındaki Bülent Tüge dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 10 Mayıs 2023 tarihinde aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında Mehmet Ali Özdoğan’ın ikametgahında arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, arama yapılacağı esnada, zanlı Bülent Tüge’ye evde veya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulduğunu açıkladı. Polis, zanlının, “Karşıdaki siyah poşette uyuşturucu var” dedikten sonra tasarrufunda bulundurduğu tabancayı narkotik ekiplerine doğrultarak “Kimse kıpırdamasın, hepinizi vururum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok” dediğini söyledi. Polis, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışan zanlının bu esnada tetiğe basarak polisleri öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Zanlının etkisiz hale getirildiğini anlatan polis, silahta yapılan incelemede şarjöründe 9 adet canlı mermi bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, Glock marka 9 mm çapındaki silahın emare alındığını belirtti. Polis memuru, evde yapılan arama sonucu, iki adet hassas terazi, 506 gram hintkeneviri (skunk), 6 gram kokain ve bir gram eroin, 23 adet canlı mermi, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 25 bin 285 TL, 250 Dolar 360 Sterlin ve 325 Euro bulunduğunu bildirdi. Zanlı Tüge ile birlikte ikametgah içerisinde bulunan Mehmet Ali Özdoğan ile Lezya Özdoğan’ın da tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Tüge’nin gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 1 Mayıs 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini açıkladı. Ele geçirilen silahın balistik incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca aranan 2 kişi daha olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.