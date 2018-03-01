6 mahkum iade ediliyor!

Bakanlar Kurulu 6 mahkumun iadesine karar verdi…

Bakanlar Kurulu’nda Merkezi Cezaevinde tutuklu bazı Türkiye uyruklu mahkumların Türkiye’ye iadesi yönünde alınan kararla ilgili de açıklamada bulunan Baybars, Merkezi Cezaevinde bugün itibarıyla Türkiye uyruklu 76 mahkum ve 69 tutuklu bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Polis Genel Müdürlüğü ve Savcılıktan alınan görüşler doğrultusunda ve Adli Yardım Anlaşması çerçevesinde Bakanlar Kurulu 6 mahkumun iadesini uygun görmüştür” dedi.

Bakan Baybars, Yeni Merkezi Cezaevi projesinin, kaynağının hızlı bir şekilde aktarılması halinde yıl sonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Şartlı Tahliye Tüzüğünün değiştirileceğini açıkladı.

Şartlı Tahliye Tüzüğünde varolan bazı aksaklıkların giderilmesi ve tüzüğün tekrardan gözden geçirilmesi noktasında bugün bir adım attıklarını söyleyen Baybars, “Şartlı Tahliye Tüzüğünün değiştirilmesi hukuki, sağlıklı, AB’deki sistemlerin buraya uygulanabilir hale getirilmesi için ilk adımı attık” şeklinde konuştu.