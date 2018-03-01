Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı paydaş toplantısı yapıldı

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”, geniş çaplı toplantıda ele alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen paydaş toplantısı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yer aldı. Toplantıya, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Avrupa Birliği’nden uzmanlar da katıldı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, koruyucu hekimliğe verilen önemin sağlık alanında çağdaşlığın göstergesi olduğunu, ancak ülkede sistemsizlik, yasamadaki verimsizlik, hasta sayısının yüksek olması, altyapıdaki eksiklikler gibi konularla uğraşıldığından dolayı koruyucu hekimliğin istenilen düzeye çıkarılamadığını söyledi.

Besim, “Koruyucu sağlık hizmetlerinde çok çok geri kaldık, belki de 1970’lerden çok daha geri gittik” dedi.

Adada 1930’larda patlak veren sıtma ve Thalassaemia’ya (Akdeniz kansızlığı) karşı Kıbrıs Türkü’nün elde ettiği başarıların, sağlıktaki sorunlarla baş edebileceğini gösterdiğini kaydeden Besim, bulaşıcı hastalıklarla ilgili yasa çalışmalarının 2009’da başlatıldığını, ancak bir türlü yasallaştırılamadığını anlattı.

Halk sağlığının pek çok tehditle karşı karşıya olduğunu, dolaysıyla koruyucu hekimliğe daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade eden Besim, “Bugün, gıdalarda kullanılan pestisitler, çevreyi kirleten kimyasallar, suların kirlenmesi gibi birçok tehditle karşı karşıyayız, bunlar artarak devam eden tehditlerdir” diye konuştu.

“YASAL EKSİKLİKLER BÜTÜNLÜKLÜ ELE ALINACAK”

Sağlık alanındaki yasal eksikliklerin birbiriyle ilişkili olduğundan bütünlüklü olarak ele aldıklarını belirten Besim, Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonu, yataklı tedavi, temel sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklar, kanser hastalıklarının bildirimiyle ilgili yasa taslaklarının tümümün neredeyse hazır olduğunu, bu çalışmaların yasallaşmasının kısa vadeli planlarının en önemli kısmını oluşturduğunu kaydetti.

“DENETİM SONUCUNDAKİ MANZARA KORKUNÇTU”

Halkta “denetim yapmak ayıptır” algısı oluştuğunu, neredeyse son beş yılda denetleme yapılmadığını, gece kulüplerinin denetlemelerini dün gece başlattıklarını kaydeden Besim, “Denetim sonucundaki manzara korkunçtu” dedi.

BAYRAKTAR

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi Dr. Nesil Bayraktar ise hazırlanan yasa taslağı ile ilgili yaptığı sunumda, mevcut bulaşıcı hastalıkların bildirimi konusunda yasal yaptırım olmadığından bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli verilerin toplanamadığını, dolayısıyla tedbirlerin de alınamadığını söyledi.

Yasada, okullar, hastaneler, gece kulüpleri ve su ile ilgili kurumlara bulaşıcı hastalıklar veya bulaşıcı hastalıklara neden olan unsurlarla ilgili bildirim yapma zorunluluğu öngördüğünü ifade eden Bayraktar, yasada bildirimi zorunlu olan hastalıkların isimlerinin de yer alacağını kaydetti.

Bayraktar, bulaşıcı hastalıklarla ilgili veri tabanı oluşturulması halinde, gerek ilaç gerekse önleyici tedbirlerin de alınabileceğini anlattı.

Toplantıda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi doktor ve hemşireler de konuyla ilgili sunumlar yaptı.

