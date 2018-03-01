8. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali 3 ve 4 Mart’ta

Lapta Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen 8. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali, 3 Mart Cumartesi saat 13.00’te Hisarköy köy meydanında açılacak.

Lapta Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek olan festival programı kapsamında, yöresel lezzetler tanıtılırken, çeşitli halk dansları ile yerel gruplarının konserlerine yer verilecek.

Orkide temalı festivalin, her iki gününde de saat 10.00’da Hisarköy köy meydanından orkideler diyarına yürüyüş gerçekleştirilecek.

“ORKİDELER KOPARILMASIN…”

Yürüyüş ile; Şubat ve Mart aylarında çiçeklen, çiçekleri orta büyüklükte ve koyu sarı ile yeşilimsi sarı olan, uzunluğu ise 20 cm ile 70 cm arasında değişen “Benli Orkisi, Noktalı Orkide” olarak da bilinen orkidelerin tanıtılması ve korunmasına yönelik farkındalık yaratılması hedefleniyor. Denizden en az 600 metre yükseklik, habitat olarak ise maki, çayır, seyrek yapraklı koruluklar ve kireçli topraklara ihtiyaç duyan bu orkideler, Kıbrıs’ta sadece Hisarköy ve Kayalar bölgesinde bulunmakta ve ancak kendi eko sistemleri içerisinde yaşayabilmekte. Açıklamada, “Orkidelerin koparılmaması; kendi doğal habitatları içerisinde korunması, yaşamaları ve çoğalmaya devam etmeleri için gerekli olup, tüm ziyaretçilerin bu konuda duyarlı olması rica edilmektedir” denildi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere de yer verilecek festivalde, öğleden sonraları 16.30’da köy meydanında yakılacak festival ateşi eşliğinde kokteyl ikramı gerçekleştirilecek.

İki günlük festivalin detaylı programı şöyle:

3 Mart Cumartesi

10.00 Orkide Diyarına Yürüyüş

13.00 Festival Açılışı

13.15 Açılış Konuşmaları

13.45 Beşparmak Dağlarının Efesi (Cemal Boransel ve Ekibi)

13.55 Lapta Belediyesi Halk Dansları

14.15 Tepebaşı İlkokulu

14.30 Dance Fit Studio Dance

14.45 Akdeniz Halk Dansları

15.00 Dance Fit Studio Dance

15.20 Grup Supine Konseri

16.30 Grup Rast Konseri

4 Mart Pazar

09.00 Stantların Açılışı

10.00 Orkideler Diyarına Yürüyüş

13.00 Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Gösterisi

14.00 Folk-Der Gösterisi

14.30 YDU Dans Okulu Gösterisi

14.40 Çocuklar Yarışıyor

15.00 YDU Dans Okulu Gösterisi

16.00 Grup Mat Konseri

16.30 Passnote Konseri