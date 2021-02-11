58 yaşındaki çifte cinayet zanlısı yakalandı

Lefkoşa’nın güneyinde bu sabah gerçekleşen çifte cinayet sonucu aranan 58 yaşındaki erkek şahsın bulunduğu bildirildi.

Rum haber kaynaklarında, bu sabah saat 06.30 civarında, bir şahsın karısını ve 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığı duyurulmuştu. Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğunun da olay sonucunda yaralandığını bildirilmişti.

Havadan helikopterle gerçekleşen arama çalışmaları sonucu 58 yaşındaki zanlı bulunarak tutuklandı.