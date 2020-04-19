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567 Türk vatandaşı, KKTC’den Türkiye’ye dönecek

19 Nisan 2020
ercan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalan ve Türkiye’ye dönmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel uçak seferleri düzenleniyor.
Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklardan ilki saat 12.15’te Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’ye doğru hareket etti.
Uçuş sırasında tüm yolcu ve yetkililer, maske ve eldiven takarak Kovid-19’a karşı tedbir aldı.
Bugün iki uçak seferi daha yapılacak ve toplamda 567 Türk vatandaşı, KKTC’den Türkiye’ye dönecek.
KKTC’de çalışan Murat Gazel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de Türkiye’ye dönmek istediklerini ancak virüs nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini belirtti.
Gazel, “Türkiye’ye döneceğim için çok mutluyum. Ramazanı ailemin yanında geçireceğim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde ailemizin yanında kalacağız.” diye konuştu.
KKTC’de öğrenci olarak bulunan Betül Keskin, Türkiye’ye dönebildiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Keskin, “Ramazanda ailemizin yanında olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yardım eden ve elçilikte çalışan herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının, yaklaşan ramazan ayı öncesinde evlerine getirilmesi için özel uçak seferleri düzenleniyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolosluklar ve Büyükelçilikler aracılığıyla yurt dışında olan ve Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların başvurularını kabul ediyor.



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