Kaya: Akıncı polemik yaratmaya çalışıyor

YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Türkiye ile polemik yaratmaya çalıştığını” iddia etti.

Kaya yazılı açıklamasında, dün bir web TV programına katılan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, gazetecilerin, Başkanlık sistemi konusunda sorduğu bir soruya verdiği cevapta, “pot kırdığını ve Türkiye’deki sistemi eleştirdiğini” öne sürdü.

Akıncı’nın Başkanlık sistemi ile ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapta; “demokrasinin tam yerleşmediği ülkelerde Başkanlık sisteminin diktatörlüğe dönüşebileceğini” söylediğini ve “Başkanlık sistemi isteyenlerin diktatörlük sevdalısı olanlar olduğunu, çünkü buradaki Başkanlık sisteminin de Türkiye’den farklı olmayacağı” ifadelerini kullandığını savunan Kaya, Akıncı’nın bu sözleriyle “Türkiye’deki mevcut sistemin diktatörlük olduğunu ima ettiğini” iddia etti.

Kaya şöyle devam etti:

“Sayın Akıncı, KKTC’de artık Başkanlık sistemine geçilmesini arzulayan geniş bir çevreye ‘diktatörlük sevdalıları’ diye hakaret ederken diğer taraftan da Türkiye’nin mevcut sistemine dil uzatmaktadır. Sayın Akıncı’nın işgal ettiği mevcut makam Türkiye’deki sisteme laf atmaya uygun bir makam değildir. Ayrıca Sayın Akıncı Türkiye’deki mevcut sistemin referandumla yani halkın iradesi ile kabul edildiğini unutmuş gözükmektedir.

Anlaşılıyor ki Sayın Akıncı, uzun süreden beri Türkiye yöneticileri ile polemik yaratamamanın sıkıntısını yaşıyor. Özellikle bu kriz döneminde unutulmamak için Güneyden usulsüz ilaç ithali dahil hemen her konuda gündeme gelmeye çalışıyor.

Partimiz çok kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurarak Sayın Akıncı’nın uzatmalı Cumhurbaşkanlığı hevesini sonlandıracak ve emeklilik günlerinde parlak düşüncelerini daha rahat kamuoyu ile paylaşabilmesi için kendisine imkan yaratacaktır.”