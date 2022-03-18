550 yeni vaka

“Toplam 15.048 test yapıldı, 550 pozitif vakaya rastlandı, 400 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.
240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 550
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843
Toplam Vaka Sayısı: 75.958
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 762
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784