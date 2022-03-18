Erhürman: Toplumun bu kadar oynadığınız sinir uçları an gelir elektrikten beter teper bilesiniz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden KIB-TEK’in elektrik kesintisi açıklaması üzerine bir paylaşımda bulundu.
Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:
KIB-TEK’in az önce gelen açıklaması: “17.00 – 22.00 saatleri arasında üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1’er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılması planlanıyor”.
Hem zam yapıp hem durmadan elektriği keseceksiniz hem de kesinti sebebini “üretim yetersizliği” ve “yatırım eksikliği” ile açıklayacaksınız. Son üç yıldır hükumette değilmişsiniz gibi!!! Toplumun bu kadar oynadığınız sinir uçları an gelir elektrikten beter teper bilesiniz!!!