Erhürman: Toplumun bu kadar oynadığınız sinir uçları an gelir elektrikten beter teper bilesiniz

Hem zam yapıp hem durmadan elektriği keseceksiniz hem de kesinti sebebini “üretim yetersizliği” ve “yatırım eksikliği” ile açıklayacaksınız. Son üç yıldır hükumette değilmişsiniz gibi!!! Toplumun bu kadar oynadığınız sinir uçları an gelir elektrikten beter teper bilesiniz!!!