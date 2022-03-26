531 yeni vaka 2 can kaybı

“Toplam 21.433 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 531 pozitif vakaya rastlandı, 488 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.
227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 531
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585
Toplam Vaka Sayısı: 81.218
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443