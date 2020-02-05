52 yaralı hastanelere kaldırıldı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan içinde 2’si çocuk 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli, Açelya isimli Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. İstanbul Valiliği, 52 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Kazada yaralanan iki pilotun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama: Can kaybı yok

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi. NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti:

“Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2’si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor”.

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise “Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32’ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor.” ifadelerini kullandı. NTV’nin bildirdiğine göre kazada yaralanan iki pilotun durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Valisi: 21 yaralı hastanelere kaldırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin, “Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır. (Pistten çıkan uçak) Uçakta bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilmiştir” açıklamasını yaptı

İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

’52 yaralımızı hastanelere sevk ettik’

Yerlikaya, “Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik” açıklamasını yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” diyalogları yer aldı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu anımsatıldı.

Pegasus’tan Sabiha Gökçen’de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.