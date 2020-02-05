SağlıkSürmanşetYaşam

Gıda güvenliği toplantısında koronavirüs kararları alındı

5 Şubat 2020

Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu, bugün toplandı ve korona virüsü salgınını değerlendirerek bazı kararlar aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında, Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıya, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü ve temsilcisi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Tarım Dairesi, Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.

Açıklamada, “Dünyada ciddi bir salgın olarak beliren Korona virüsünün ele alındığı toplantıda, insan sağlığı için ciddi potansiyel bir risk içeren ve insan sağlığını tehdit eden bu riskin yayılması veya yayılma olasılığı değerlendirilerek bazı kararlar alındı” denildi.

Kurul, işlenmiş ürünlerde herhangi bir sınırlamaya gerek duyulmadığına, ancak riskli bölgelerden gelecek olan ürünler için menşei ve ürünün niteliğine göre Veteriner Dairesi’nin vereceği ön izinle risk temelli inceleme yapılarak ürünlerin ithalatına sınırlamalar getirilebilmesine karar verdi.

Kurul, risk grubuna giren çiğ, donmuş ve bu gibi tüm ürünler için 56/2014 sayılı Gıda ve Yem Yasası uyarınca gerekli tüm tedbirlerin hızla alınması ve bu kapsamda yürürlükteki mevzuat uyarınca gereken tüm çalışmaların yapılması kararını verdi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kuvvetli fırtına uyarısı

Kuvvetli fırtına uyarısı

4 Şubat 2020
Photo of 25 milyonluk hayalet kent

25 milyonluk hayalet kent

4 Şubat 2020
Photo of Corona virüsü Belçika’ya da sıçradı

Corona virüsü Belçika’ya da sıçradı

4 Şubat 2020
Photo of Atakan: Tüm projelerimiz masadadır

Atakan: Tüm projelerimiz masadadır

4 Şubat 2020
Photo of 5.Feministival başlıyor

5.Feministival başlıyor

4 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs’den ölenler sayısı 425’e ulaştı

Koronavirüs’den ölenler sayısı 425’e ulaştı

4 Şubat 2020
Photo of YouTube, 2019’da reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

YouTube, 2019’da reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

4 Şubat 2020
Photo of 4 Şubat 2020 döviz kurları

4 Şubat 2020 döviz kurları

4 Şubat 2020
Photo of Dr. Burhan Nalbantoğlu 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor

4 Şubat 2020
Photo of Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan, Sevgiliye Muhteşem bir Hediye Seçeneği; Sevgi Kartı

Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan, Sevgiliye Muhteşem bir Hediye Seçeneği; Sevgi Kartı

3 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı