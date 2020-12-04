KıbrısManşet

4’ü yerel 5 üründe limit üstü kalıntı

4 Aralık 2020
tarım dairesi gıda denetim sonuçları



​Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

​Tarım Dairesi 27 Kasım-3 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 19 numuneden 18 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 22 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Tatlısu sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait ıspanak ,kapya biber ve yeşil biberde de Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilecektir.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabaktaki limit üstü kalıntının 3. Alımda limit altına düşmesinden dolayı  hasadına izin verilmiştir.

 

4 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim       Yerli/ithal            Ürün      Analiz Sonucu

1             Akari Free Port. İthal       Buğday Ekmeklik              Temiz

2             TÜK       İthal       Koyun Süt Yemi  Temiz

3             Nej Grain Ltd.     İthal       Buğday Ekmeklik              Temiz

4             Nej Grain Ltd.     İthal       Mısır Yemlik        Temiz

5             Köşe Tic. Ltd       İthal       Elma Granny Smith          Temiz

6             Köşe Tic. Ltd       İthal       Çeri Domates     Temiz

7             Muha Seb. Mey Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

8             Muha Seb. Mey Ltd.        İthal       Elma Golden       Temiz

9             Hürsen Tarım     İthal       Havuç    Temiz

10          Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

11          Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.M          Temiz

12          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Golden       Temiz

13          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Lolorosso Marul               Temiz

14          Muha Seb. Mey Ltd.        İthal       Elma Granny Smith          Temiz

15          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Granny Smith          Temiz

16          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden       Temiz

17          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

18          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz

19          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Ankara     Limit Üstü

20          Zübeyde Kuşaf   Yeniboğaziçi       Hıyar     Temiz

21          Cemal Oğur        Mormenekşe      Hıyar     Temiz

22          Cemal Oğur        Mormenekşe      Kabak    Temiz

24          Ahmet Keskin     Tatlısu   Domates Sera 1 Temiz

25          Ahmet Keskin     Tatlısu   Domates Sera 2 Temiz

26          Ahmet Keskin     Tatlısu   Hıyar     Temiz

27          Adem Çil              Tatlısu   Biber Yeşil Çarli  Limit Üstü

28          Ürü Cap Ltd.       Güneşköy            Domates Sera    Temiz

29          Kemal Selim Dora            Aydınköy             Salatalık              Temiz

30          Ayhan Bilsin        Bostancı              Kapya Biber        Limit Üstü

31          Abdullah İşkey    Bostancı              Karnabahar         Temiz

32          Abdullah İşkey    Bostancı              Kırmızı Patlıcan Temiz

33          Abdullah İşkey    Bostancı              siyah Patlıcan     Temiz

34          Abdullah İşkey    Bostancı              Brokoli  Temiz

35          Yoran Tarım Ür. Bostancı              Karnabahar         Temiz

36          Yoran Tarım Ür. Bostancı              Beyaz Lahana     Temiz

37          Ayhan Bilsin        Bostancı              Ispanak Limit Üstü

38          Ayhan Bilsin        Bostancı              Yeşil Biber           Limit Üstü

39          Menteş Soyumert            Çatalköy              Domates             Temiz

40          Menteş Soyumert            Çatalköy              Ispanak Temiz

41          Serpil Bayur        Ozanköy              Roka      Temiz

42          Hürü Özer           Mormenekşe      Kabak    Temiz



devlet piyangosu



Etiketler
4 Aralık 2020

Başa dön tuşu