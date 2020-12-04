4’ü yerel 5 üründe limit üstü kalıntı

​Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

​Tarım Dairesi 27 Kasım-3 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 19 numuneden 18 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 22 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Tatlısu sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait ıspanak ,kapya biber ve yeşil biberde de Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilecektir.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabaktaki limit üstü kalıntının 3. Alımda limit altına düşmesinden dolayı hasadına izin verilmiştir.

4 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Akari Free Port. İthal Buğday Ekmeklik Temiz

2 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

3 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Ekmeklik Temiz

4 Nej Grain Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz

5 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Granny Smith Temiz

6 Köşe Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz

7 Muha Seb. Mey Ltd. İthal Elma Stk Temiz

8 Muha Seb. Mey Ltd. İthal Elma Golden Temiz

9 Hürsen Tarım İthal Havuç Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Marul Temiz

14 Muha Seb. Mey Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü

20 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Hıyar Temiz

21 Cemal Oğur Mormenekşe Hıyar Temiz

22 Cemal Oğur Mormenekşe Kabak Temiz

24 Ahmet Keskin Tatlısu Domates Sera 1 Temiz

25 Ahmet Keskin Tatlısu Domates Sera 2 Temiz

26 Ahmet Keskin Tatlısu Hıyar Temiz

27 Adem Çil Tatlısu Biber Yeşil Çarli Limit Üstü

28 Ürü Cap Ltd. Güneşköy Domates Sera Temiz

29 Kemal Selim Dora Aydınköy Salatalık Temiz

30 Ayhan Bilsin Bostancı Kapya Biber Limit Üstü

31 Abdullah İşkey Bostancı Karnabahar Temiz

32 Abdullah İşkey Bostancı Kırmızı Patlıcan Temiz

33 Abdullah İşkey Bostancı siyah Patlıcan Temiz

34 Abdullah İşkey Bostancı Brokoli Temiz

35 Yoran Tarım Ür. Bostancı Karnabahar Temiz

36 Yoran Tarım Ür. Bostancı Beyaz Lahana Temiz

37 Ayhan Bilsin Bostancı Ispanak Limit Üstü

38 Ayhan Bilsin Bostancı Yeşil Biber Limit Üstü

39 Menteş Soyumert Çatalköy Domates Temiz

40 Menteş Soyumert Çatalköy Ispanak Temiz

41 Serpil Bayur Ozanköy Roka Temiz

42 Hürü Özer Mormenekşe Kabak Temiz