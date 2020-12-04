Türkiye’de 32 bin 736 yeni covid-19 vakası

Türkiye’de son 24 saatte 194 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 903 olarak tespit edildi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye’de Günlük Covid-19 Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 194 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 903 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142’ye yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181’e ulaştı. Hasta sayısı 527 bin 070, can kaybı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” ifadelerini kullandı.