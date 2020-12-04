Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 30 Kasım – 4 Aralık haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
Döviz kurlarında;
- Brezilya Reali (BRL) – %2,85
- Rus Rublesi (RUB) – %2,80
- Polonya Zlotisi (PLN) – %1,52
- İsviçre Frankı (CHF) – %1,13 artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- FidexToken (FEX) – 20,67K%
- PeepCoin (PCN) – 11K%
- SalmonSwap (SAL) – 10,55K%
- Inex Project (INEX) – 3,64K%
- NevaCoin (NEVA) – 3,33K%
- Origami (ORI) – 2,76K% artış gösterdi.
Emtialarda;
- Platin – %10,47
- Gümüş – %6,97
- Bakır – %3,12
- Altın – %6,76 artış gösterdi.
Hisselerde ise,
- Bera Holding A.Ş. (BERA) – %21,25
- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) – %16,80
- Beşiktaş Futbol Yatırımlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) – %16,25
- SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – %9,74
- Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) – %9,46
- Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) – %8,81 artış gösterdi.