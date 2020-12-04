EkonomiSürmanşet

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

4 Aralık 2020
çok kazandıran yatırım araçları



Piyasalar kapanırken 30 Kasım – 4 Aralık haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

  • Brezilya Reali (BRL) – %2,85
  • Rus Rublesi (RUB) – %2,80
  • Polonya Zlotisi (PLN) – %1,52
  • İsviçre Frankı (CHF) – %1,13 artış gösterdi.

Kripto paralarda;

  • FidexToken (FEX) – 20,67K%
  • PeepCoin (PCN) – 11K%
  • SalmonSwap (SAL) – 10,55K%
  • Inex Project  (INEX) – 3,64K%
  • NevaCoin (NEVA) – 3,33K%
  • Origami (ORI) – 2,76K% artış gösterdi.

Emtialarda;

  • Platin  – %10,47
  • Gümüş – %6,97
  • Bakır – %3,12
  • Altın – %6,76  artış gösterdi.

Hisselerde ise,

  • Bera Holding A.Ş. (BERA) – %21,25
  • Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) – %16,80
  • Beşiktaş Futbol Yatırımlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) – %16,25
  • SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – %9,74
  • Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) – %9,46
  • Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) – %8,81 artış gösterdi.



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4 Aralık 2020

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