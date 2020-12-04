Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Bir önceki rekor Aevin Dugas’ya aitti. Williams, Dugas’nın kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlattı:

Google’a “dünyadaki en büyük afro saç” yazdığımda onun (Aevin Dugas) afrosunu gördüm ve şaşıp kaldım. O zamanlar saçlarım onunkinin yanından bile geçmiyordu. Ama afroları sayesinde tanınması hoşuma gitmişti ve başkalarının da tanınabilme şansının olduğunu düşündüm.

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışan Dugas, çapı 132 cm.’yi bulan afrosuyla rekoru 8 yıl boyunca elinde tutmuştu.

Williams’ın afrosunu uzatmasıysa 9 sene sürdü. Ortaokuldan üniversiteye başlayana kadar perma ve düzleştirici kullandığını söyleyen Williams, saçlarını doğal haliyle uzatma kararını anlatırken şunları söyledi:

Saçlarımı doğal haliyle uzatmaya 23 yaşımdayen karar vermiştim. Kuaförlere harcadığım paraları biriktirerek ilk taşınacağım dairemin masraflarını ödemek istemiştim.

Artık kuaföre gitmediğini söyleyen Williams, “Saçlarıma bakım yapmak özellikle düğümlenen yerlerini çözmek ayrı bir iş gerçekten” dedi.

“Saçlarımı haftada bir ya da iki haftada bir yıkıyorum” diyen Brooklynli kadın, “kurumasıysa 6 saati buluyor çünkü saçlarımın zarar görmemesi için saç kurutma makinesi kullanmıyorum” diye ekledi.

Independent Türkçe, New York Post

Derleyen: Yasin Sofuoğlu