Eğitim

4’lü konsorsiyum tüm Doğa Okullarına talip

13 Aralık 2019

Türkiye’deki Doğa Okullarına Nişantaşı Üniversitesi Sahibi Levent Uysal, 2 AKP Milletvekili ve Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü bir konsorsiyum kurarak Türkiye’deki tüm Doğa Okullarına talip oldular.

Bu sıcak gelişme ile Doğa Okulları, Türkiye’nin dört bir yanındaki 130’u aşkın kampüsüyle eğitim sektörüne yön veren, dünya standartlarında eğitim sunmaya katkı sağlayan “yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü, en itibarlı, en kaliteli okulları olarak bilinen Doğa Okulları’nın devri her an için Nişantaşı Üniversitesi’ne geçebilir.

Bilindiği üzere Nişantaşı Üniversitesi sahibi Levent Uysal ayrı zamanda Kıbrıs Doğa Okulları’nında şuan ki sahibi konumunda bulunuyor. (MHA)



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