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45 yeni vaka

15 Mayıs 2022
KKTC Sağlık Bakanlığı







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemizde toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı.




Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.604 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”



21 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

15 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.604

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.906.773

Toplam Vaka Sayısı: 94.415

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.700

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 480

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı : 471

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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15 Mayıs 2022


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