Ahmed Sami Topcan Kupası MTG’nin  

Futbolda A2 Süper Lig ve A2 Birinci Lig şampiyonlarının sezonun tamamlanmasının ardından oynadığı Ahmed Sami Topcan Kupası’nın sahibi Mağusa Türk Gücü oldu. Cihangir Stadı’nda yer alan karşılaşmada MTG rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü 5-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan adına düzenlediği kupa karşılaşmasında A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile A2 Birinci Lig şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü karşılaştı. Cihangir Stadı’ndaki karşılaşmada İbrahim Katmer, Ahmet Genç ve Abdulkadir Karadağ hakem üçlüsünün yönettiği kupa karşılaşmasını 5-1 kazanan taraf Mağusa Türk Gücü oldu. MTG’ye kupayı getiren golleri 34. dakikada Mehmet Adil Ağdemir, 57 ve 82. dakikalarda Baran Derin, 75. dakikada Muzaffer Khan ve 90. dakikada Atay Yıldız kaydetti. G.Gücü’nün maçtaki tek sayısını 47. dakikada Erdinç Yılmaz filelere gönderdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara madalyaları ve şampiyon MTG’ye kupasını Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ile KTFF 1. Başkanvekili Oktay Çocuk takdim ederken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile iki kulüp başkanı Koral Bozkurt ve Osman Karamanlı da seremonide yer aldı.