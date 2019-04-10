Kıbrıs

43 kiloluk derya kuzusu

10 Nisan 2019

Ekmeğini denizden arayan Yedidalgalı balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı

Bir grup Yedidalgalı balıkçı, ekmek parası için denize açıldı. Ağlarını sererek beklemeye koyulan balıkçıları sabah saatlerinde bir sürpriz karşıladı. Ağlarına yetişkin bir kuzunun kilosunda bir köpek balığı takıldı. 43 kiloluk beyaz köpek balığını Yedidalga Swan Of Soli Fish Restaurant’a satan balıkçılar evlerine mutlu döndü.  Restaurant işletmecisi Silvan ile İrfan Yaşlı kardeşler ise balığı mutfağa taşımadan önce anı, fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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