43 kiloluk derya kuzusu

Ekmeğini denizden arayan Yedidalgalı balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı

Bir grup Yedidalgalı balıkçı, ekmek parası için denize açıldı. Ağlarını sererek beklemeye koyulan balıkçıları sabah saatlerinde bir sürpriz karşıladı. Ağlarına yetişkin bir kuzunun kilosunda bir köpek balığı takıldı. 43 kiloluk beyaz köpek balığını Yedidalga Swan Of Soli Fish Restaurant’a satan balıkçılar evlerine mutlu döndü. Restaurant işletmecisi Silvan ile İrfan Yaşlı kardeşler ise balığı mutfağa taşımadan önce anı, fotoğrafla ölümsüzleştirdi.