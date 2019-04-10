Kıbrıs
Doğada huzur buldular
Gürsel KARAGÖZLÜ
Lefke Belediyesi’nin, Lefke Turizm Derneği ve Dağcılık Spor Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş organizasyona yüze yakın doğasever katıldı.
- Lefke Yafa Portakal şenlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliği, Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 07.30’da başladı. Avrupa Birliği katkılarıyla hazırlanan 8 kilometrelik yürüyüş parkurunda, doğaseverler, Hasan Karlıtaş’ın rehberliğinde doğa ile baş başa kalma fırsatı yakaladı. Yaklaşık üç saat süren yürüyüş kapsamında Acendu Çeşmesi, yeşili ile bilinen Karşıyaka Vadisi ve Lefke Deresi gezildi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da katıldığı yürüyüşte, doğaseverler bol bol oksijen alma fırsatı yakalarken, yürüyüş parkuru boyunca yakaladıkları güzel kareleri fotoğraflayarak, güzel bir gün yaşadılar.