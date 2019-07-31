KıbrısManşet

Özersay, Polis Genel Müdürü’yle yeniden görüştü

31 Temmuz 2019
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ercan polis karakolundaki şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı görüşmede mevzuatı inceleyerek, bir adım daha atıldığını duyuran Özersay, şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılacağını belirtti.

Özersay, olaya tanıklık edip, bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacağını kaydetti.

Özersay’ın paylaşımı aynen şöyle:

“Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüm, mevzuatı da inceleyerek bir adım daha atıyoruz. Şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılıyor ve bugünden itibaren açığa alınıyor. Bu olaya tanıklık edip bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacak. Bu tür suçların, ihmallerin cezasız kalmaması ileride caydırıcılık açısından da polis teşkilatımıza olan güven açısından da önemlidir diye düşünüyorum”

Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden…

Kudret Özersay paylaştı: 31 Temmuz 2019 Çarşamba

Ercan Polis Karakolu’ndaki memur açığa alındı

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Gol düellosunu Real kazandı

31 Temmuz 2019

Karpazlılar eyleme son verdi

31 Temmuz 2019

Taçoy: Özelleştirmelere karşı değilim

31 Temmuz 2019

Hayvancılara 66 bin 240 TL değerinde tazminat ödendi

31 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı