Lefkoşa Surları’nda çöken bölüm tamiriyle ilgili süreç, proje ve uygulama aşamasına geldi.

Lefkoşa Surları’nın Cephane (Quirini) Tabyası’nda çöken bölümünün tamir edilmesi ile ilgili süreç, proje ve uygulama aşamasına geldi.

Çöken bölümdeki nem sorununun kalıcı olarak çözülmesi için ilk aşamada Ağustos ayı ortasına kadar drenaj uygulaması yapılacak, hemen ardından da surların tamiratına başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, konuyla ilgili birim ve kurumlarla çöken bölümlerin tamiratı planlandı.

Toplantıda Cephane (Quirini) Tabyası’nda çökmeye neden olan nem sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla süratle bir drenaj projesi hazırlanması, bu projenin en geç Ağustos ayının ortasına kadar hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Nem sorununun kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılmasının ardından çöken bölümün tamiratına Eylül ayında başlanması da karara bağlandı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin sorumluluğunda bulunmakla birlikte, çöken bölgenin tamirat maliyetinin ilgili dairenin bütçe imkanlarını aşması nedeniyle tamirat, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yapılacak. Komite bu amaçla acil olmayan başka projeleri dondurarak, 2019 yılına ait bütçesinden kaynak aktaracak.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hıncal, LTB Su İşleri Şube Amiri Şükrü Özgüvenli ve Planlama İnşaat Dairesi Kontrol Şube Amiri Tamer Seral yer aldı.