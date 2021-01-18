400 bin TL talihlisine teslim edildi

Gerçekleştirilen 15 Ocak 2021 Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

‘65432’ numaralı bilete isabet eden 400 Bin TL’lik büyük ikramiye, şanslı vatandaşımız Fetine Uğurlu tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, güvenilir bir kurum olarak birimimizin tüm şeffaflığıyla ikramiyelerini dağıttığını vurguladı. Kazananı tebrik eden Yıldızev, sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde de bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatı 25 TL, büyük ikramiye ise 400 Bin TL.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.