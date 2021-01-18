Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.