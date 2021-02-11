40 bin doz Sinovac aşısı KKTC’de

40 bin doz yeni grup Sinovac aşısı KKTC’ye geldi. KKTC’de 20 Bin kişi daha Sinovac aşısı olabilecek.

TC Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay “tüm KKTC aşılanana kadar bu sevkiyat sürecek” dedi.

KKTC’ye 15.5 milyonluk yardım

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede KKTC’ye Türkiye’den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.