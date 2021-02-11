Dünya

Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

11 Şubat 2021
ISSIZ ADA, 3 KİŞİ KURTARILDI



Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin günler boyunca yakaladıkları farelerle beslendikleri öğrenildi.





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11 Şubat 2021


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