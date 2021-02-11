Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

Bahamalar\u2019da bulunan \u0131ss\u0131z bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kad\u0131n, 33 g\u00fcn sonra ABD Sahil G\u00fcvelik ekipleri taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131. Kurtar\u0131lan ki\u015filerin g\u00fcnler boyunca yakalad\u0131klar\u0131 farelerle beslendikleri \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin Florida eyaletiyle K\u00fcba aras\u0131nda yer alan Bahamalar\u2019da bulunan \u0131ss\u0131z bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kad\u0131n ABD Sahil G\u00fcvenli\u011fi taraf\u0131ndan 33 g\u00fcn sonra kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nABD medyas\u0131, kurtar\u0131lan ki\u015filerin K\u00fcba vatanda\u015f\u0131 oldu\u011funu ve 33 g\u00fcn boyunca yakalad\u0131klar\u0131 farelerle beslenerek hayatta kald\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan ki\u015filerin, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131ktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora oldu\u011funu ve adada mahsur kald\u0131klar\u0131n\u0131 belirttikleri a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n