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07 Eylül 2017

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4 iş yerine para cezası kesildi

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4 iş yerine para cezası kesildi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Fuar Alanı’nda kurulan Bayram Yeri’nde 43 gıda satış noktasının denetlendiğini, 2’sine para cezası kesildiğini açıkladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri Kurban Bayramı’nı da kapsayan 28 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında başkentteki 65 işyerini denetledi, 4 işyerine para cezası kesti.

Sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı için para cezası kesilen iş yerleri “Cuba Havana Latino Bar” ile fuar alanındaki “Lezzet Durağı” ve “İsmail Usta’nın Yeri ve Krepçi” olarak açıklandı.

28 Ağustos -2 Eylül tarihleri arasında başkentteki kuaför, fırın, kafeterya, restoran, meyhane ve barların da denetlendiği bilgisi verildi.

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Havadis Gazetesi

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