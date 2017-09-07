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07 Eylül 2017

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Kırsal kesim arazileri 1. etap altyapı ihaleleri başladı

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Kırsal kesim arazileri 1. etap altyapı ihaleleri başladı
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı konut edindirme birimi geçtiğimiz dönemlerde dağıtılıp alt yapıları yapılmamış kırsal kesim arazi altyapılarının tamamlanması için düğmeye bastı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren yapmış olduğu açıklamada göreve geldiklerinde daha önceki dönemlerde dağıtılmış fakat alt yapıları yapılmamış 4000’e yakın arazi ile karşılaştıklarını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına hızla çalışmaya başladıklarını ve bu çalışmaların bugün neticelendiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

1.Etap alt yapı projeleri çerçevesinde Akova, Yıldırım, Geçitkale, Aygün, Türkmenköy, Vadili, Kurudere, Turunçlu, Ulukışla, Büyükkonuk, Yedikonuk, Ardahan, Güvercinlik, Yiğitler ve Taşkent’te elektrik, su şebeke, telefon altyapıları ve yol yapımı ihalelerine çıkıldığını söyleyen Bakan Evren projelerin devam edeceğini ve ihalelerin tamamlanmasının ardından hızla alt yapıların yapımına başlanacağını belirtti.

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Havadis Gazetesi

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