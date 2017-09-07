Gazimağusa Belediyesi’nden 3 yeni proje

Gazimağusa Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilecek 3 büyük projenin ihalesinin tamamlanmasının ardından bugün projelerin sözleşmelerine imza kondu.

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi, Asafalt Yol Yapım Projesi ve Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Sosyo-Ekonomik Profil Analizi Hane Anket Çalışmasını içeren projelere bugün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve ilgili firma Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi yetkilileri imza koydu.

Toplantıda başkan Arter projeler hakkında bilgi verdi.

İsmail Arter projelerin şehir için çok önemli projeler olduğunu vurgulayarak, özellikle İsmet İnönü Bulvarı Projesinin çok önceden yapılması gereken ve kentin gelişmesi açısından büyük önem taşıyan bir proje olduğunu kaydetti.

Arter 3 etaptan oluşan İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin, ilk etabının Anıt Çemberi-Polatpaşa Camii- ikinci etabının Polatpaşa Camii- Doğu Akdeniz Üniversitesi ve 3. Etabının ise DAÜ- Hastane arasında gerçekleşeceğini belirterek, çalışmaların ilk olarak Polatpaşa Camii- DAÜ arasından başlayacağını açıkladı.

Projenin neleri içerdiğine de değinen Arter, bu çerçevede kaldırımların yenilenip, elektrik telefon hatlarının yer altına alınacağını,trafik düzenlemesiyle hem otopark sorununun çözülüp hemde bisiklet yolunun oluşturulacağını ayrıca yolun da yenileceğini ifade etti.

Projenin 7 aylık bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Arter, proje bedelin ise 3 milyon 412 bin 298 TL olarak açıkladı.

İsmail Arter bir diğer projenin ise Asfalt Yol Yapım Projesi olduğunu dile getirerek, bu projenin de Sakarya- Dumlupınar ve Karakol bölgelerini içeren bir proje olduğunu söyleyerek, burada da hedeflenenin 10 bin ton asfaltın kullanılması olduğunu kaydetti ve projenin 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini, bedelinin ise 1 milyon 680 bin 700 TL olduğunu ifade etti.

Arter projelerin hayata geçirilmesine katkı koyan TC Büyükelçiliğine de teşekkürlerini sundu.

İsmail Arter son proje hakkında da bilgi sunduğu konuşmasında, bu projenin de Mağusa’nın İmar Planına ihtiyacı olduğu kanaatiyle hareket ettiklerini ancak ülkenin fiziki planının ön plana geçmesiyle bu konuda biraz gecikme yaşadıklarını söyleyerek, proje kapsamında ise, halkın İmar Planıyla ilgili beklentilerine yönelik düzenlenecek bir anketin hayata geçirileceğini kaydetti ve 148 bin 600 TL ye mal olacak bu anketin de hayırlı olmasını temenni etti.