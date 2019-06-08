Kıbrıs

4 gün daha hücrede kalacaklar

8 Haziran 2019

Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavgada yer alan 7 zanlı dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Aykut Demir, Sergen Demir, Selçuk Koç, Ali Haydar Erdine, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, zanlı Aykut Demir’in 94 promil, Sergen Demir’in 244 promil, Selçuk Koç’un 110 promil, Ali Haydar Erdine’nin 112 promil alkol tesiri altında iken bir taraf olup, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç ile kavga ettiğini, zanlıların birbirlerine vurarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, olayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 

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