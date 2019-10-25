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3’lü görüşme 25 Kasım’da Berlin’de

25 Ekim 2019
guterres

3’lü görüşme 25 Kasım’da Berlin’de… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üçlü görüşme için yaptığı davete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin 25 Kasım’da Berlin’de yapılacağını açıkladı.
Burcu, “Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Rum Lider Sayın Anastasiadis ile 25 Kasım’da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin’de yer alacak” dedi.

 

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