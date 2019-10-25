IBM’den Google’a: Kuantum bilgisayar konusunda aslında başarılı olamadılar

Kuantum üstünlüğü aslında klasik bilgisayarlarda yıllar sürebilecek karmaşık işlemlerin, kuantum bilgisayarlarda çok daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi. Ancak Webtekno’nun aktardığına göre IBM kendi blogunda, Google’ın Çarşamba günü yayınladığı ve kuantum bilgisayarlarda dönüm noktası olarak öne sürdüğü makaleyi reddetti. Şirket, Google’ın kuantum üstünlüğüne ulaştığı iddiasının doğru olmadığını ve Sycamore kuantum işlemcisinin klasik bilgisayarları henüz geçemediğini belirtti.

Google araştırmacıları, izin verilen hata eşikleri dahilinde bugün en gelişmiş klasik bilgisayarın 10.000 yılda yapabileceği işlemi, kuantum bilgisayarın sadece 200 saniyede yaptığını açıklamıştı. Ancak IBM araştırmacıları ise bu rakamı abartılı buldu ve şirketin Summit süper bilgisayarının Google’ın göz önünde bulundurmadığı “performans artırıcı teknikleri” kullanarak sadece 2.5 günde etkili bir şekilde aynı işi yapabileceğini iddia etti.

Bilim dünyasından da tepkiler gecikmedi ve bilim insanları, Google’ın kuantum üstünlüğüyle ilgili sorunları çözmek için artık kuantum bilgisayarları kullanabileceğimiz konusundaki ısrarını yanlış buluyorlar. Ayrıca kuantum bilgisayarların uzun yıllar uzakta olduğunu ve Google’ın iddiasının fazlasıyla yapay ve pratiklikten uzak olduğunu belirtiyorlar. Diğer yandan Google’ın teknik başarısın etkileyici olduğu ve sistemin yüzde 1 hata oranından daha düşük olarak 50 kübitten daha fazlasını sunduğu konuşuluyor.