Trump: Türkiye, Kürtlere ateş açmaması gerektiğini anlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı ve hem ABD hem de Rusya ile vardığı mutabakatlar çerçevesinde sona erdirdiği “Barış Pınarı Harekâtı”na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Mutabakat çerçevesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarınının harekât alanından çıkışına dair Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayan ABD Başkanı, Türkiye’nin ateşkes kriterlerini yerine getirdiğini kaydetti.

“Türkiye, güvenli bölge olarak bilinecek alandan ayrılan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tamamen anlıyor. Bu durumun ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların ne denli büyük olacağını tekrar etmem gerekmiyor. Her şey yolunda!” ifadesini kullanan Trump, ayrıca IŞİD’in Kürtler tarafından bir tehdit olmaktan çıkarıldığını, Ankara’nın da desteğe hazır olduğunu vurguladı.

İktidara geldiği tarih olan Kasım 2016’dan bu yana ülkesinin “trilyonlarca dolar” kazandığını belirten ABD Başkanı güçlerinin, yeniden yapılandırdığı ordudan “çok daha iyi bir alternatif” olan ekonomiden geldiğinin altını çizdi.

Trump ayrıca “Petrol güvende. Askerlerimiz Suriye’den ayrıldılar ve ayrılıyorlar, eve geliyorlar. Bizim orada 30 gün bulunmamız gerekiyordu. Bu 10 yıl önceydi. 20 yıl boyunca Ortadoğu’yu yanlış yorumlayan ahmak uzmanlar bu anlaşmadan ne kazandığımızı sorduklarında basitçe, petrol, askerlerimiz eve dönüyor ve IŞİD kontrol altında yanıtını veriyorum” sözlerini kullandı.

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019