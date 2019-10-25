Dünya

Lübnan Hizbullahı: İktidar boşluğu Allah korusun iç savaş getirir

25 Ekim 2019

Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, iktidar boşluğu nedeniyle ülkede kaos ve “Allah korusun” iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Hizbullah lideri eylemcileri protestolara devam etmek için teşvik etti.

Lübnan’da Hizbullah lideri Sayid Hasan Nasrallah, ülkedeki protestoların Lübnan’ı kaos, çöküş ve iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Protestoların popülaritesini kaybetmiş siyasetçiler tarafından istismar edildiğini savunan Nasrallah, iç savaş tehlikesiyle ilgili olarak “Allah korusun” ifadesini kullandı. Hükümet ve cumhurbaşkanını devirme çağrılarını reddeden Nasrallah, “Biz ne cumhurbaşkanının düşüşünü ne de hükümetin istifasını kabul ediyoruz. Bu koşullar altında erken parlamento seçimlerini de kabul etmiyoruz” dedi.

Eylemleri öven Nasrallah, protestoların “eşsiz” ekonomik reformların yapılmasını sağladığını kaydetti. Nasrallah, protestoculardan eylemlerine devam etmelerini ancak insanların işe ve okula gidebilmesi için yolları açık tutmalarını istedi. Hizbullah lideri ayrıca, Lübnan’ın şimdi yeni bir strateji geliştirmesi ve iktidar boşluğu tehlikesinden arınması gerektiğini kaydetti.

BM: Siyasetçilere güven azalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Lübnan’ın da aralarında bulunduğu Şili ve Gine gibi ülkelerdeki protestolar ve şiddetin, halk ile yöneticiler arasında giderek büyüyen bir uçurumun mevcudiyetine işaret ettiğini söyledi.

Cuma günü sözcüsü vasıtasıyla Cenevre’de açıklamalarda bulunan Bachelet, söz konusu ülkelerde insanların, ekonomik ve toplumsal sorunlar, yolsuzluk, eşitsizlik ve zenginliğin küçük bir tabakada yoğunlaşmasına öfke duyduğunu savundu. Sözcü bu çerçevede halkın siyasetçilere duyduğu güvensizliğin giderek artmakta olduğunu da ifade etti.

Lübnan’da yönetici elite karşı yıllar sonra ilk kez bu boyutta düzenlenen sokak gösterileri, hükümetin WhatsApp ve diğer mesajlaşma servislerinden yapılan aramalara günlük 20 cent vergi getirmesine tepki olarak başlamıştı. Hükümet gösterilerin ardından vergi kararını geri çekse de, gösteriler daha geniş çaplı reform talebiyle büyüdü. Hariri başkanlığındaki hükümetin protestolar üzerine açıkladığı reform paketinde, tüm politikacıların maaşlarının yarı yarıya düşürülmesinin yanı sıra, devlet kurumlarına ve memurlara sağlanan ayrıcalıkların azaltılması da yer almıştı.

 

 

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