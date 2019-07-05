Yedikonuk’ta yaşayan 32 yaşındaki özel gereksinimli birey Emrah Mercimek ve ailesi yardım bekliyor.1976 yılında Kıbrıs’a gelen babası, Emrah doğduktan 1 sene sonra vatandaş oldu. Emrah için başvuru yapılmadı ve 18’i geçince vatandaş olamadı. Emrah’ın bakımı şimdi çok daha zor

Kardelen Göksu

Spastik engelli olarak dünyaya gelen, 32 yaşındaki Emrah Mercimek’i ailesi yıllardır vatandaş edebilmek için ter döküyor. Emrah’ın babası Osman Mercimek 1976 yılında KKTC’ye göç etti ve 1987 yılında Emrah Yedikonuk’ta dünyaya geldi. Baba Osman Mercimek 1988 yılında, vatandaş olmaya hak kazanırken 1987 yılında doğan oğlu Emrah için vatandaşlık başvurusunda bulunmadı. Sağlık ve bakımı için aylık gideri 3 bin TL’nin üzerinde olan Emrah’a vatandaş olmadığı için devletten hiçbir yardım yapılmıyor. Emrah’ın kardeşi 29 yaşındaki Murat Mercimek, “Sadece ben 9 yıldır kardeşim Emrah’a vatandaşlık alabilmek için uğraşıyorum. Annem ve babam ise doğduğundan beri uğraştı, ama sonuç elde edemedik” dedi.

“Hakkımız olanı istiyoruz”

Yıllardır Emrah Mercimek’e vatandaşlık almak, devletten yardım almak için uğraşan Mercimek ailesi, sadece hakları olanı almak istediklerini, başka bir dertleri olmadığını söyledi. Havadis’e konuşan kardeş Murat Mercimek, “Kardeşim Emrah’a 18 yaşını doldurana kadar kimlik vermediler. Biz KKTC’ye yeni gelmedik, babamız 1976 yılından bu yana KKTC’de kardeşim Emrah ve ben de burada doğduk. Biz devletten kardeşim Emrah için sadece hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

“Aylık gideri 3 bin TL’nin üzerinde”

Engelli olarak dünyaya gelen Emrah Mercimek’in aylık giderinin 3 bin TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen kardeş Murat Mercimek, “Emrah, hareketsiz yattığı için sürekli kabız veya isal oluyor. Sürekli ateşi yükseliyor ve düzenli olarak B12 ve D vitamini kullanması gerekli. Emrah, hastalandığında ise TC vatandaşı olduğu için hastaneye çok uçuk rakamlar ödemek zorunda kalıyoruz. Emrah’ın hastalığından dolayı aylık gideri 3 bin TL’nin üzerinde” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

“Kıbrıs halkı çok duyarlı”

Sosyal medyada son zamanlarda kardeşi Emrah için çok fazla destek geldiğini söyleyen Murat Mercimek, “Kıbrıs halkı kadar duyarlı insanlar hayatımda hiç tanımadım. Sosyal medyadan gelen destek çığlıkları sonucu tekrar Bakanlar Kurulu’na çağırıldık. Emrah’a yardım etmek isteyen çok sayıda güzel gönüllü insanlarımız var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor, eğer devletten de isteğimiz yardımı alabilirsek çok mutlu olacağız. Fakat devletten duyduğumuz ‘biz her engelliye vatandaşlık vermek zorunda değiliz’ cümlesi umutlarımızı yerle bir etmiş durumda” dedi.