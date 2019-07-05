Kıbrıs

Yangın doğayı kararttı

5 Temmuz 2019

Yiğitler’in doğusunda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Akdoğan’a kadar uzanan bir alanı küle çevirdi

Yiğitler köyünün doğu kısmında bulunan atış alanı yakınlarındaki arazide dün öğle saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’na göre, saat 13.00 sıralarında başlayan yangın sonucu makilik alan, genç fidanlar, alıç ağaçları, anız ve balalar yanarak zarar gördü.

Yangına, polis, itfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler ve bölge belediyesine ait tankerler ile müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

 

 

 

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