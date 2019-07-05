İş insanı hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

İngiltere’de işletme sahibi olan Emir Hüseyin Aziz, KKTC’de bir süpermarketten tayt çaldığı iddiası ile tutuklandı. Zanlı teminat talebi ile dün Lefkoşa’da yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Değirmnlik’te faaliyet gösteren bir süpermarketten kıyafet çalan zanlı Emir Hüseyin Aziz tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlı Emir Hüseyin Aziz’in 30 Haziran’da, saat 11.50’de Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 93.50 TL değerindeki taytı çaldığını belirtti.

Polis memuru Kuşcuoğlu, önce zanlının kullanımındaki kiralık arabanın ardından da kimliğinin belirlendiğini ve 3 Temmuz’da Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi.

Polis memuru Kuşcuoğlu, zanlının İngiltere’de işletmesi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.