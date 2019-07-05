Aghayarov suçlamayı reddetti

Hamitköy’de faaliyet gösteren KSF Development isimli iş yerinin kundaklanması olayında şüpheli görülen zanlı Nijat Aghayarov tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Hamitköyde Börke Kâşif’e ait KSF Development isimli iş yerinin kundaklanması olayında şüpheli görülen zanlı Nijat Aghayarov dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Soner Şaban, Hamitköy’de Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren Börke Kâşif’e ait müteahhitlik ofisinin 2 Temmuz 2019 tarihinde saat 04.56’da güneye bakan camdan mamul dış cephe duvarının kırıldıktan sonra kundaklandığını belirtti.

Polis memuru Şaban, olayla ilgili ilk nazarda bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Nijat Aghayarov’un Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda önceki gün Girne’de tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Soner Şaban, soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini, alınacak birçok ifade ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, olayla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.