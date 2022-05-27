38 yeni vaka

“Toplam 4857 test yapıldı, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır.”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 4857 olup, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”
24 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222
Toplam Vaka Sayısı: 94.911
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 366
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118