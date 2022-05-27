İtfaiye Genel Müdürü Gürpınar: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Geçiktöy bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Gürpınar, bugün öğle saatlerinde başlayan yangında, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Gürpınar, soğutma çalışmalarının sürdüğünü, yangın helikopterlerinin de bu çerçevede bölgeye havadan su atmaya devam ettiğini kaydetti.

Gürpınar, rüzgarla birlikte yeniden alevlerin parlamaması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.